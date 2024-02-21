Сейчас в Польшу нельзя импортировать из Украины пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс. Михал Колодзейчак в эфире Polsat News заявил, что либо Украина договаривается с Польшей, или та будет “вынуждена” усилить ограничения на импорт украинских товаров.

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Польша не исключает ужесточения ограничений на импорт украинских товаров

В эфире заместителя министра сельского хозяйства спросили, рассматривает ли правительство возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины. Колодзейчак сказал, что такой вариант не будет исключен.

Мяч на поле Украины. Или вы договариваетесь с Польшей, или мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров,

– заявил он.

В эфире Polske radio 24 он заявил, что ЕС должен ввести квоты на украинские товары.

Колодзейчак уточнил, что сообщения о том, что украинское зерно просачивается на рынок Польши, несмотря на эмбарго, не подтвердились. Но вместе украинская продукция вытесняет польскую на немецком рынке, из-за чего страна несет убытки в агросекторе. Также, по его словам, страдают немецкие фермеры.

Сейчас состоятся переговоры с Украиной

Колодзейчак сообщил, что 21 февраля министр сельского хозяйства Чеслав Секерський должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

Посмотрим, как поведут себя украинцы, какую политику я буду проводить по экспорту в Польшу, захотят ли они договориться,

– заявил Колодзейчак.

Зато переговоры с фермерами-протестующими начнутся со следующей недели. Он уточнил, что правительство не хочет заглушать протесты, а хочет "решить проблему".

Он добавил, что его предшественники, то есть партия ПиС, подстрекают фермеров. Однако признался, если бы сам сегодня протестовал бы, то "перекрыл бы вторую границу".