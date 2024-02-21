Наразі до Польщі не можна імпортувати з України пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак. Міхал Колодзейчак в ефірі Polsat News заявив, що або Україна домовляється з Польщею, або та буде "змушена" посилити обмеження на імпорт українських товарів.

Дивіться також Польський фермер закликав Путіна "розібратися з Україною": чоловіка затримала поліція

Польща не виключає посилення обмежень на імпорт українських товарів

В ефірі заступника міністра сільського господарства запитали, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. Колодзейчак сказав, що такий варіант не буде виключений.

М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів,

– заявив він.

В ефірі Polske radio 24 він заявив, що ЄС має ввести квоти на українські товари.

Колодзейчак уточнив, що повідомлення про те, що українське зерно просочується на ринок Польщі, попри ембарго, не підтвердилися. Але разом українська продукція витісняє польську на німецькому ринку, через що країна зазнає збитків в агросекторі. Також, за його словами, страждають німецькі фермери.

Нині відбудуться переговори з Україною

Колодзейчак повідомив, що 21 лютого міністр сільського господарства Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським.

Подивимося, як поведуться українці, яку політику я проводитиму щодо експорту до Польщі, чи захочуть вони домовитися,

– заявив Колодзейчак.

Натомість переговори з фермерами-протестувальниками почнуться з наступного тижня. Він уточнив, що уряд не хоче заглушати протести, а хоче "розв'язати проблему".

Він додав, що його попередники, тобто партія ПіС, підбурюють фермерів. Однак зізнався, якби сам сьогодні протестував, то "перекрив би другий кордон".