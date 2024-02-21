По ее мнению, настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседа, который борется за свободу. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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Реакция Генерального консула Польши во Львове

В своем сообщении Дзвонкевич отметила, что не может проигнорировать позорные действия, которые происходят на границе между Польшей и Украиной. Она извинилась перед украинцами и сказала, что такое поведение не может быть делом настоящих поляков.

"Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников", – написала генеральный консул.

Напоминая о событиях Варшавского восстания, дипломат выразила свое удивление тем, что "польские" фермеры и перевозчики действуют таким способом. Она подчеркнула, что настоящий поляк никогда не предаст своего соседа, который борется за свободу, и призвала простить "у воюющей Украины".

А что сегодня делают "польские" фермеры и перевозчики? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, извините,

– добавила дипломат.

При этом Элиза Дзвонкевич обнародовала фото картины, подаренной украинским живописцем в знак благодарности за помощь, которую поляки предоставили украинцам после начала полномасштабной войны. На картине изображены сестры Польша и Украина в нежных объятиях. "Почему мы все это уничтожаем?", – подчеркнула Элиза Дзвонкевич.



Картина украинского художника / Фото Элиза Дзвонкевич

Заявление Дуды на фоне протестов фермеров на границе

Президент Польши подчеркнул, что обе стороны пытаются решить проблему на границе. В то же время, по его мнению, все эти события являются конфликтом интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.

Анджей Дуда также отметил, что подобные протесты прокатились "практически по всему Евросоюзу", ведь фермеры "боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС".

По его словам, если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. В то же время Дуда отметил, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть его будет защищать.

Он пояснил, что решение о блокировании границы приняли исключительно фермеры, а не правительство. Он также выразил оптимизм относительно мирного решения конфликта.