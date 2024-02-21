На її думку, справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Реакція Генерального консула Польщі у Львові

У своєму повідомленні Дзвонкевич зазначила, що не може проігнорувати ганебні дії, які відбуваються на кордоні між Польщею і Україною. Вона вибачилася перед українцями і сказала, що така поведінка не може бути справою справжніх поляків.

"Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", – написала генеральна консулка.

Нагадуючи про події Варшавського повстання, дипломатка висловила своє здивування тим, що "польські" фермери і перевізники діють таким способом. Вона підкреслила, що справжній поляк ніколи не зрадить свого сусіда, який бореться за свободу, і закликала вибачити "у воюючої України".

А що сьогодні роблять "польські" фермери і перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте,

– додала дипломатка.

При цьому Еліза Дзвонкевич оприлюднила фото картини, подарованої українським живописцем на знак подяки за допомогу, яку поляки надали українцям після початку повномаштабної війни. На картині зображені сестри Польща та Україна в ніжних обіймах. "Чому ми все це знищуємо?", – наголосила Еліза Дзвонкевич.



Картина українського художника / Фото Еліза Дзвонкевич

Заява Дуди на тлі протестів фермерів на кордоні

Президент Польщі наголосив, що обидві сторони намагаються розв'язати проблему на кордоні. Водночас, на його думку, всі ці події є конфліктом інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

Анджей Дуда також наголосив, що подібні протести прокотилися "практично по всьому Євросоюзу", адже фермери "бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки ЄС".

За його словами, якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Водночас Дуда зазначив, що поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме.

Він пояснив, що рішення щодо блокування кордону ухвалили винятково фермери, а не уряд. Він також висловив оптимізм щодо мирного вирішення конфлікту.