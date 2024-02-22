Представник канцелярії Дуди зазначив, що підтримує ідею зустрічі українського та польського урядів на кордоні. Однак він також застеріг від небезпечних наслідків, які можуть виникнути після цієї зустрічі.

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У Дуди підтримали ідею Зеленського щодо зустрічі на кордоні

Анджей Дера зазначив, що польський президент виступає за те, щоб переговори з фермерами та українською стороною відбулися. За словами державного секретаря, це єдиний спосіб розв'язати величезну проблему.

Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно розв'язати,

– сказав він.

Дера також наголосив, що наразі немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Адже фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством.

Держсекретар підкреслив, що польський президент Анджей Дуда підтримує зустріч між двома урядами.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати й допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни", – наголосив польський посадовець.

Відповідаючи на питання про те, що Анджей Дуда може стати "патроном" зустрічі, Дера підкреслив, що основна увага має бути зосереджена на сприянні зустрічі між польським урядом на чолі з Дональдом Туском та українським урядом, а також ключовими представниками ЄС.

Дера наголосив на небезпеці, яка може статися після зустрічі

Водночас на запитання про ідею зустрічі представників польського та українського урядів на кордоні Анджей Дера сказав, що "це не найбезпечніший варіант".

Краще говорити у Варшаві чи десь у Жешуві або Любліні, і не обов’язково біля кордону. Звісно, ​​це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Це про символ,

– зауважив він.

Держсекретар також підкреслив, що головна ідея полягає в тому, щоб очистити кордон від протестувальників.

Наостанок Дера наголосив, що протести відбуваються через політику ЄС щодо аграріїв. Адже в Україні та Євросоюзі різні стандарти сільськогосподарського виробництва. Тому й ціна на цю продукцію в Україні інша.

Зеленський запропонував зустрітися на кордоні