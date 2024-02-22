Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона заявил, что украинские и польские команды уже работают над подготовкой встречи. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина и Польша готовятся к встрече правительств

Никифоров отметил, что ситуация на украинско-польской границе "должна быть такой, от которой выигрывают Украина и Польша, а не Россия и Москва".

Если для того, чтобы ее (ситуацию на границе – 24 Канал) урегулировать, нужно действительно встречаться на высшем уровне на границе срочно, незапланированно, то президент Украины готов это сделать, как он сказал в своем обращении, сказал исчерпывающе,

– сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что команды и дипломаты сейчас работают. Формат встречи еще определяется, поэтому пока других деталей и конкретики Никифоров сказать не может.

Что предшествовало