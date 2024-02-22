Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона заявил, что украинские и польские команды уже работают над подготовкой встречи. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Некоторые из польских протестующих оказались не фермерами, а пропутинскими активистами
Украина и Польша готовятся к встрече правительств
Никифоров отметил, что ситуация на украинско-польской границе "должна быть такой, от которой выигрывают Украина и Польша, а не Россия и Москва".
Если для того, чтобы ее (ситуацию на границе – 24 Канал) урегулировать, нужно действительно встречаться на высшем уровне на границе срочно, незапланированно, то президент Украины готов это сделать, как он сказал в своем обращении, сказал исчерпывающе,
– сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что команды и дипломаты сейчас работают. Формат встречи еще определяется, поэтому пока других деталей и конкретики Никифоров сказать не может.
Что предшествовало
- 21 февраля Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду и Дональда Туска вместе с ним приехать к митингующим, чтобы урегулировать конфликт. Украинский президент сообщил, что поручил правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между Украиной и Польшей.
- Также Зеленский выразил пожелание, чтобы во встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Поскольку это фундаментальный интерес ЕС – сохранить единство в Европе.
- Государственный секретарь канцелярии польского президента Анджей Дера сказал, что поддерживает переговоры между польскими и украинскими правительствами и тоже считает их необходимыми. Однако он добавил, что встреча непосредственно на границе – "не самый безопасный вариант". По мнению Деры, лучше говорить в Варшаве или в Ряшеве, или Люблине, и необязательно возле границы.