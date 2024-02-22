Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі національного телемарафону заявив, що українські та польскі команди вже працюють над підготовкою зустрічі. Про це пише 24 Канал.

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Україна та Польща готуються до зустрічі урядів

Никифоров зауважив, що ситуація на українсько-польському кордоні "має бути такою, від якої виграють Україна та Польща, а не Росія та Москва".

Якщо для того, щоб її (ситуацію на кордоні – 24 Канал) врегулювати, потрібно справді зустрічатися на найвищому рівні на кордоні терміново, незаплановано, то президент України готовий це зробити, як він сказав у своєму зверненні, сказав вичерпно,

– сказав речник президента.

Він додав, що команди й дипломати зараз працюють. Формат зустрічі ще визначається, тож поки що інших деталей та конкретики Никифоров сказати не може.

Що передувало