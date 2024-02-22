Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі національного телемарафону заявив, що українські та польскі команди вже працюють над підготовкою зустрічі. Про це пише 24 Канал.
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Україна та Польща готуються до зустрічі урядів
Никифоров зауважив, що ситуація на українсько-польському кордоні "має бути такою, від якої виграють Україна та Польща, а не Росія та Москва".
Якщо для того, щоб її (ситуацію на кордоні – 24 Канал) врегулювати, потрібно справді зустрічатися на найвищому рівні на кордоні терміново, незаплановано, то президент України готовий це зробити, як він сказав у своєму зверненні, сказав вичерпно,
– сказав речник президента.
Він додав, що команди й дипломати зараз працюють. Формат зустрічі ще визначається, тож поки що інших деталей та конкретики Никифоров сказати не може.
Що передувало
- 21 лютого Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду та Дональда Туска разом із ним приїхати до мітингувальників, щоб врегулювати конфлікт. Український президент повідомив, що доручив уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею.
- Також Зеленський висловив побажання, аби у зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Оскільки це фундаментальний інтерес ЄС – зберегти єдність у Європі.
- Державний секретар канцелярії польського президента Анджей Дера сказав, що підтримує переговори між польськими й українськими урядами й теж вважає їх неообхідними. Однак він додав, що зустріч безпосередньо на кордоні – "не найбезпечніший варіант". На думку Дери, краще говорити у Варшаві або у Жешуві чи Любліні, і не обов’язково біля кордону.