Водночас фермери намагаються донести до Європи міф про нібито погану якість української продукції. Мовляв, "не купуйте, бо воно не якісне". Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив 24 Каналу логіку протестів поляків на кордоні.

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Претензії до якості

Польські аграрії кажуть, що вони мають жити за європейськими правилами, у яких вказано 20 видів заборонених для використання пестицидів. Від нового року до цього переліку додалися ще два найменування. Відповідно такі обмеження впливають на вартість польської продукції й вона стає неконкурентноспроможною.

Фермерів обурює, що українці привозять дешеве зерно, яке вирощене не за правилами Євросоюзу.

Логіка є, але також присутні ноти пропаганди, яка намагається налаштувати поляків проти української продукції,

– зазначив Марчук.

Вимоги ЄС щодо вирощування аграрної продукції та поголів'я значно змінилися та потребують додаткових витрат. В умовах, коли субвенції (допомога від держави – 24 Канал) зникають, то собівартість продукції здорожчує і перекладається на товаровиробників.

Тому ми бачимо протести німецьких, французьких, італійських, чеських, бельгійських фермерів. Однак за всі ці додаткові витрати вони отримають компенсації, на відміну від українського бізнесу,

– мовив заступник голови всеукраїнської аграрної ради.

На його думку, в цих умовах констатувати недобросовісність України неправильно, адже все, що рухається до європейського ринку підлягає фітосанітарному та ветеринарному контролю. Якщо українська продукція не відповідає стандартам, то не проходить контроль.

Марчук наголосив, що до моменту протестів на польському кордоні у жодної з країн Європи не було зауважень щодо якості нашої продукції.

Поляки змінюють риторику

У відсотковому еквіваленті на першому місці експорт зерна через Чорне море, на другому – порти Дунаю, потім – залізниця і в межах 2 – 3% перевезення автомобільними шляхами.

Поляки, залежно від обставин, змінюють риторику. Останні кілька тижнів вони активно наголошували на тому, що транзит не відбувається на пряму, а все ж таки значна кількість українського збіжжя залишається у Польщі. Тепер населення Польщі каже, що українське зерно йде транзитом й у їхній країні нічого не залишається,

– заступник голови всеукраїнської аграрної ради.

До слова, фактично протягом 10 місяців Україна не має можливості імпортувати продукцію, після того, як з'явилася заборона від Європейської комісії, потім одноосібно поляки продовжили ембарго.

Поляки перебувають у наступній стадії свого політичного процесу. Спершу це були вибори до Сейму, зараз підготовка до місцевих виборів, які відбудуться у квітні, а потім до виборів Європейського парламенту.

Водночас Україна хоче захистити свої ринки на території Європи, на яких реалізовує свою продукцію. Фактично польські фермери визнають недобросовісну конкуренцію, у такий спосіб порушуючи закони Євросоюзу.

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