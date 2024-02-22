У розмові з 24 Каналом політолог Микола Давидюк наголосив, що треба спільно шукати рішення цієї ситуації, аби не дати виграти Путіну.

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"Треба перезапуск відносин. Емоційно вони (поляки – 24 Канал) втомилися від нас, ми від них. Я думаю, проблема у спільній втомі", – пояснив Давидюк.

Які є рішення проблеми

За словами Давидюка, наразі страждає як українська, так і польська сторони. І тому треба саме перезапуск відносин.

"Я не кажу, що треба поступитися певними національними інтересами. Приїде Туск – ми домовимося і виграємо. Не домовимося – виграє Путін. Є вікно можливостей і ним треба скористатися. Полякам треба пояснити, що політичні ігри нікуди не ведуть", – зауважив він.

Зазначимо, 11 лютого на кордоні стався скандал – польські протестувальники пошкодили декілька українських фур із зерном і висипали його на землю. Згодом ситуація повторилася.

Поляки не пропускали вантажівку з автівками для Сил оборони. А 20 лютого один із протестувальників закликав Путіна "розібратися із ситуацією".

"Ще питання – чи це фермери, а не проплачена масовка. Тому Туск тут, він розумний чоловік, знає, як працювати з нами, ми знаємо, як працювати з ними – давайте перезавантажимо відносини. Наприклад, давайте поставимо ціль, щоб кожна сторона до літа заробила собі по 10 мільярдів доларів, наприклад", – припустив Давидюк.

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