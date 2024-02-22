Дональд Туск оголосив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

Дивіться також Присутні ноти пропаганди: чи є взагалі логіка у польських протестах на кордоні

Це рішення забезпечить безперервне постачання допомоги

За словами Туска, це рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок". Прем'єр заявив, що "це питання наступних кількох годин".

Він наголосив, що коли мовиться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, завдання Польщі – це повна пропускна спроможність на кордон.

Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога доберуться до української сторони без будь-яких затримок, ми включимо прикордонні переходи з Україною та зазначені ділянки доріг та залізничних колій до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин,

– сказав прем'єр-міністр.

Туск пояснив, що це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли про те, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського