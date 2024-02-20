Ситуація на кордоні з Польщею зараз дуже складна, адже польські фермери почали жорсткішу блокаду. 20 лютого вони знову висипали зерно, блокували залізницю, а ЗМІ повідомили навіть про те, що протестувальники зупинили автобус і один з пасажирів був затриманий невідомими.

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Що сказав український артист із польським корінням і воїн ЗСУ полякам

Вітаю вас із України. Хочу нагадати про те, що у нас йде війна і що зараз ми дуже потребуємо допомоги, допомоги друзів, на яких завжди можна покластися. І це поляки. Все дуже просто: ми разом боремося і разом воюємо,

– сказав він.

Михайло Савицький наголосив, що нашій державі було би дуже важко без допомоги Польщі, адже "ми б не змогли перемагати там, де ми наразі перемагаємо, і стояти там, де ми зараз стоїмо". Україна має небагато боєприпасів і потребує підтримки.

"Польща – це наш друг, це наш брат. Так, у нас важка спільна історія, так, таке було. Але разом, зараз ми боремося з Росією. (...) А всі ж чудово розуміють: якщо Росію ми тут не зупинимо, то вона піде далі і в Польщі буде те, що зараз в Україні. І ця важка спільна історія нас зобов'язує до дій, до певних дій. Ми просто її повинні пам'ятати і йти далі до нашої спільної перемоги", – закликав Михайло.

Далі в ролику він пояснив, що долі наших двох народів пов'язані, тож саме тому боєць обв'язав себе двома прапорами. Михайло Савицький говорив дуже спокійно і виважено, без зайвої патетики, і через це його слова дуже переконливі.

Я є українцем з польським корінням і хочу вам, мої дорогі друзі, сказати: все, що відбувається на кордоні, – це лише політика. Але нам разом з вами потрібно перемогти нашого ворога. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Jeszcze Polska nie zginęła!

– завершив він свій ролик.

Що цікаво, в коментарях під його відео на ютубі є допис "Я фермер і не підтримую блокування кордону ні перевізниками, ні фермерами".

Хто такий Михайло Савицький

Чоловік закінчив театральне училище в Запоріжжі. До війни працював у Запорізькому академічному музично-драматичному театрі імені Магара. На скрипці Михайло грав у запорізькому музичному гурті.

Його дідусь родом із Варшави. Савицький захоплюється польською культурою та історією, один з його улюблених фільмів – "Вогнем і мечем".

Зараз він аеророзвідник, але до дронів працював із гранатометом.

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