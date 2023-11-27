У польському уряді закликають Україну погодитися на умови протестувальників.
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У Польщі сказали, як деблокувати кордон
Так, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму колезі Олександру Кубракову. У ньому він запропонував план деблокади кордону.
Перше – Україна повинна скасувати електронну чергу, запроваджену для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу принаймні на двох пунктах пропуску: "Зосин — Устилуг" та "Нижанковичі — Мальховіце". Адамчик пояснив, що така система заважає компаніям виконувати подальші замовлення і знижує їх конкурентоспроможність.
Друге – поляки хочуть повернути дозволи на міжнародні перевезення для українців.
Тому Адамчик звернувся із відповідним проханням до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян.
Крім того, Польща планує порушити питання повернення дозволів на міжнародні перевезення для українських фірм на засіданні Транспортної ради ЄС 4 грудня.
Тимчасове обмеження руху на КПП "Угринів – Долгобичув"
У ДПСУ попередили, що завтра 28 листопада в пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" тимчасово обмежать оформлення вантажівок та автобусів. Як повідомили польські прикордонники, в пункті пропуску "Долгобичув" через ремонтні роботи не буде електроенергії з 09:00 до 21:00.
Тому пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.
Що відбувається на кордоні з Польщею
- 6 листопада польські перевізники розпочали свої протести на кордоні з Україною. З того часу вони блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". 27 листопада перевізники почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".
- Станом на 26 листопада у черзі в бік України перебувало близько 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.
- Польські мітингувальники хочуть, аби з січня наступного року для українських перевізників повернули дозволи на вантажні перевезення, які Єврокомісія скасувала на початку повномасштабного вторгнення.
- Також поляки вимагають заборонити реєстрацію компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається в Україні.
- Крім того, перевізники хочуть отримати доступ до української системи "Шлях". Це дасть їм можливість наймати на роботу українських водіїв, які б безперешкодно перетинали кордон.
- Президент Зеленський, коментуючи блокаду польського кордону, зазначив, що Україна має план, як врегулювати ситуацію. Глава держави додав, що треба дати трохи часу сусідам – і тоді настане потеппління.