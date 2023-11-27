У польському уряді закликають Україну погодитися на умови протестувальників.

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У Польщі сказали, як деблокувати кордон

Так, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму колезі Олександру Кубракову. У ньому він запропонував план деблокади кордону.

Перше – Україна повинна скасувати електронну чергу, запроваджену для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу принаймні на двох пунктах пропуску: "Зосин — Устилуг" та "Нижанковичі — Мальховіце". Адамчик пояснив, що така система заважає компаніям виконувати подальші замовлення і знижує їх конкурентоспроможність.

Друге – поляки хочуть повернути дозволи на міжнародні перевезення для українців.

Тому Адамчик звернувся із відповідним проханням до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян.

Крім того, Польща планує порушити питання повернення дозволів на міжнародні перевезення для українських фірм на засіданні Транспортної ради ЄС 4 грудня.

Тимчасове обмеження руху на КПП "Угринів – Долгобичув"

У ДПСУ попередили, що завтра 28 листопада в пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" тимчасово обмежать оформлення вантажівок та автобусів. Як повідомили польські прикордонники, в пункті пропуску "Долгобичув" через ремонтні роботи не буде електроенергії з 09:00 до 21:00.

Тому пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.