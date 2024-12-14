Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, додавши, що втручання росіян було ще під час виборів у Румунії, в Європейському Союзі. Це вони робили, використовуючи TikTok, фінансування через криптовалюти.

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Як може діяти Росія

Те, що виявили румунські спецслужби має негайно стати предметом обміну інформацією, вивчення і формування спільних дій для нейтралізації таких впливів. Щодо TikTo, то це дуже актуальна проблема для Сполучених Штатів.

Гілларі Клінтон, колишній держсекретар США, повідомила, що під час спеціального дослідження було з'ясовано, що антиукраїнська пропаганда в цій соцмережі в американському сегменті на 50 разів більша, ніж публікації на підтримку України.

Під час виборів ризик, безумовно, є дуже великим. Адже Росія може використовувати сучасні інформаційні технології, різні алгоритми, соціальні мережі, щоб впливати на електоральну поведінку, вкидати конфліктний контент. Досвід вже є і напрацьовані інструменти також,

– наголосив політолог.

Треба спільно із західним спецслужбам, а також відповідним державним структурами, напрацювати контрзаходи, як нейтралізовувати такі російські впливи. Це стосується не тільки виборів в Польщі, але й в інших країнах,

У чому небезпека для України

Росія вже втручалася у німецькі вибори через свої телеканали, які вільно працювали у Німеччині до 2022 року. Так просувала різні конфліктні, провокативні теми, а зараз використовує для цього соціальні мережі.

Таку практику має не тільки країна-агресорка. Були доповіді американських спецслужб, що в їхні вибори втручалися спецслужби Ірану та Китаю, щоправда, вплив був обмежений, Тому це дуже серйозний виклик.

Шансів перемогти у Польщі в якогось проросійського кандидата не буде, це не та країна. Але розколювати польське суспільство, вкидати антиукраїнські наративи, працювати проти надання допомоги, акцентувати на наявних конфліктних темах, наприклад, історичних, – все це Росія може,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Отже, потрібна співпраця, взаємодія спецслужб різних країн, адже це новий виклик, з яким треба боротися.