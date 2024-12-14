Такое мнение 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что вмешательство россиян было еще во время выборов в Румынии, в Европейском Союзе. Это они делали, используя TikTok, финансирование через криптовалюты.

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Как может действовать Россия

То, что обнаружили румынские спецслужбы должно немедленно стать предметом обмена информацией, изучения и формирования совместных действий для нейтрализации таких воздействий. Что касается TikTo, то это очень актуальная проблема для Соединенных Штатов.

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, сообщила, что во время специального исследования было выяснено, что антиукраинская пропаганда в этой соцсети в американском сегменте на 50 раз больше, чем публикации в поддержку Украины.

Во время выборов риск, безусловно, очень велик. Ведь Россия может использовать современные информационные технологии, различные алгоритмы, социальные сети, чтобы влиять на электоральное поведение, вбрасывать конфликтный контент. Опыт уже есть и наработанные инструменты также,

– подчеркнул политолог.

Надо совместно с западным спецслужбам, а также соответствующим государственным структурами, наработать контрмеры, как нейтрализовать такие российские влияния. Это касается не только выборов в Польше, но и в других странах,

В чем опасность для Украины

Россия уже вмешивалась в немецкие выборы через свои телеканалы, которые свободно работали в Германии до 2022 года. Так продвигала различные конфликтные, провокационные темы, а сейчас использует для этого социальные сети.

Такую практику имеет не только страна-агрессор. Были доклады американских спецслужб, что в их выборы вмешивались спецслужбы Ирана и Китая, правда, влияние было ограничено, Поэтому это очень серьезный вызов.

Шансов победить в Польше у какого-то пророссийского кандидата не будет, это не та страна. Но раскалывать польское общество, вбрасывать антиукраинские нарративы, работать против оказания помощи, акцентировать на имеющихся конфликтных темах, например, исторических, – все это Россия может,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Итак, нужно сотрудничество, взаимодействие спецслужб разных стран, ведь это новый вызов, с которым надо бороться.