Тезисы Фицо очень напоминают заявления, высказанные Василием Небензей во время заседания Генассамблеи ООН 23 февраля. Постоянный представитель России буквально сказал, что Авдеевка празднует освобождение от украинцев, а оккупированных территорий не существует. Теперь кремлевские тезисы транслирует Фицо – вероятно, не даром.

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Что сказал Фицо о войне в Украине

Мои взгляды на войну в Украине хорошо известны. Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов,

– заявил он.

По мнению Фицо, Запад "поощряет взаимное убийство славян". А если Украина вступит в НАТО, это станет "хорошей основой для начала третьей мировой войны".

Невероятно, но Фицо искренне убежден в своей правоте. Два года полномасштабной войны ничему его не научили. Хотя и не удивительно, ведь это не его соотечественники гибнут ежедневно в окопах и медленно истекают кровью под завалами мирных городов.

Важно! В европейских городах пытаются напомнить о цене мирных рассветов, которые отвоевывает для них Украина. Например, в Эстонии возле домов разместили плакаты, где изображены эти же дома, но разрушенные, уничтоженные, изуродованные. А на польскую границу, где протестуют фермеры, привезли сожженную сельскохозяйственную технику. Украина борется и нуждается в поддержке, а не подножке.

Еще один "миротворец" за российские рубли

Фицо сказал, что "конфликт в Украине" можно решить не только военным путем: Евросоюз якобы должен каким-то образом добиться мира. Наверное, вообще перестать давать оружие, чтобы Россия окончательно нас захватила.

Напоследок премьер Словакии добавил, "Россия не стоит на коленях ни политически, ни экономически", а Путина не стоит демонизировать.

Все эти возмутительные заявления возможны, только если ты далеко от Украины – там, где на голову не падают 300-килограммовые авиабомбы, как, например, в Купянске, и ты не теряешь родных.

Однако когда Фицо был в Украине, то не поехал дальше Ужгорода. Интересно, почему так – ведь он сам говорил, что в Киеве "абсолютно нормальная жизнь".