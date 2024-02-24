Тезисы Фицо очень напоминают заявления, высказанные Василием Небензей во время заседания Генассамблеи ООН 23 февраля. Постоянный представитель России буквально сказал, что Авдеевка празднует освобождение от украинцев, а оккупированных территорий не существует. Теперь кремлевские тезисы транслирует Фицо – вероятно, не даром.
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Что сказал Фицо о войне в Украине
Мои взгляды на войну в Украине хорошо известны. Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов,
– заявил он.
По мнению Фицо, Запад "поощряет взаимное убийство славян". А если Украина вступит в НАТО, это станет "хорошей основой для начала третьей мировой войны".
Невероятно, но Фицо искренне убежден в своей правоте. Два года полномасштабной войны ничему его не научили. Хотя и не удивительно, ведь это не его соотечественники гибнут ежедневно в окопах и медленно истекают кровью под завалами мирных городов.
Еще один "миротворец" за российские рубли
Фицо сказал, что "конфликт в Украине" можно решить не только военным путем: Евросоюз якобы должен каким-то образом добиться мира. Наверное, вообще перестать давать оружие, чтобы Россия окончательно нас захватила.
Напоследок премьер Словакии добавил, "Россия не стоит на коленях ни политически, ни экономически", а Путина не стоит демонизировать.
Все эти возмутительные заявления возможны, только если ты далеко от Украины – там, где на голову не падают 300-килограммовые авиабомбы, как, например, в Купянске, и ты не теряешь родных.
Однако когда Фицо был в Украине, то не поехал дальше Ужгорода. Интересно, почему так – ведь он сам говорил, что в Киеве "абсолютно нормальная жизнь".