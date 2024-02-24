Предупреждения об эскалации в Приднестровье звучат еще с января. Многие опасаются, что россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину еще и оттуда.
Важно Россия захотела политических активностей: чего ждать от съезда "депутатов Приднестровья"
Что происходит в Приднестровье сейчас
ISW не заметил никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине. Институт не считает, что эта группировка способна начать полноценную наземную операцию против Украины,
– написали там.
Впрочем, аналитики все же объяснили свое заявление от 22 февраля. Они назвали его предупредительным прогнозом.
Тогда Институт предупредил: официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России и это поддержит российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.
"Предупреждение ISW отражает угрозы для стабильности Молдовы, а не для военной ситуации в Украине", – объяснили там.
Что известно о возможном нападении со стороны Приднестровья
- Предположения об угрозе базируются на активности приднестровских сепаратистов. Те собираются обратиться к Путину 28 февраля – предположительно, для того, чтобы присоединиться к России из-за экономического давления со стороны Кишинева.
- 28 февраля соберется "съезд депутатов всех уровней". На нем и могут прозвучать заявления забрать регион под крыло Москвы. Конечно, России это будет выгодно, поэтому ситуация достаточно напряженная.
- В Кишиневе уже сказали, что Тирасполь должен понимать последствия такого шага.
- Украина тоже отреагировала на эту активность у своих границ. Наталья Гуменюк заявила, что граница надежно защищена, а ситуацию расшатывают скорее в инфопространстве.
- В ГУР не подтверждают информацию об "обращении" к Путину насчет присоединения "ПМР" к России.
- В СМИ пишут, что обострение в Приднестровье может быть частью внутриполитического процесса в Молдове. Благодаря этому приднестровская "власть" оказывает определенное давление на Кишинев, чтобы защитить свои экономические интересы.