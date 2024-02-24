Предупреждения об эскалации в Приднестровье звучат еще с января. Многие опасаются, что россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину еще и оттуда.

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Что происходит в Приднестровье сейчас

ISW не заметил никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине. Институт не считает, что эта группировка способна начать полноценную наземную операцию против Украины,

– написали там.

Впрочем, аналитики все же объяснили свое заявление от 22 февраля. Они назвали его предупредительным прогнозом.

Тогда Институт предупредил: официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России и это поддержит российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.

"Предупреждение ISW отражает угрозы для стабильности Молдовы, а не для военной ситуации в Украине", – объяснили там.

Что известно о возможном нападении со стороны Приднестровья