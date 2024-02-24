Вероятно, Россия может начать определенную политическую деятельность в непризнанной республике. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал журналист-расследователь, RISE-Moldova Владимир Тхорик.

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"Напомню, что Приднестровье – зона российской оккупации, где живет около полумиллиона человек. Этот регион управляется оккупационной российской администрацией. То есть за все, что происходит на территории Приднестровья, несет ответственность Кремль и сегодняшнее руководство России", – сказал журналист.

Чего ожидать от "съезда"

Россия решила взяться за политическую ситуацию в Приднестровье, в частности разобраться с оппонентами. По словам Владимира Тхорика, эти вопросы решаются буквально физически.

"Какие политические процессы идут в Приднестровье – людей просто отстреливают, экономических и политических конкурентов. Некоторых сажают за решетку. Многие из тех, кто не согласны с политикой сегодняшней власти в Приднестровье, сбежали на подконтрольные Молдове территории и другие страны", – объясни он.

Интересно, что подобных "съездов" в Приднестровье не проводили с 2006 года. Тогда "решили" провести "референдум" о присоединении к России.

"Надеюсь, что лидеры Приднестровья наконец будут обсуждать необходимость завершения репрессий против оппонентов и процессы демократизации", – предположил журналист.

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