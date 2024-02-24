Ймовірно, Росія може розпочати певну політичну діяльність у невизнаній республіці. Про це у розмові з 24 Каналом сказав журналіст-розслідувач, RISE-Moldova Володимир Тхорик.

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"Нагадаю, що Придністров'я – зона російської окупації, де живе близько пів мільйона людей. Цей регіон керується окупаційною російською адміністрацією. Тобто за все, що відбувається на території Придністров'я, несе відповідальність Кремль і сьогоднішнє керівництво Росії", – сказав журналіст.

Чого очікувати від "з'їзду"

Росія вирішила взятися за політичну ситуацію у Придністров'ї, зокрема розібратися з опонентами. За словами Володимира Тхорика, ці питання вирішуються буквально фізично.

"Які політичні процеси тривають у Придністров'ї – людей просто відстрілюють, економічних і політичних конкурентів. Декого саджають за грати. Багато тих, хто не згідні з політикою сьогоднішньої влади у Придністров'ї, втекли до територій підконтрольних Молдові та інших країн", – поясни він.

Цікаво, що подібних "з'їздів" у Придністров'ї не проводили з 2006 року. Тоді "вирішили" провести "референдум" про приєднання до Росії.

"Сподіваюся, що лідери Придністров'я нарешті будуть обговорювати необхідність завершення репресій проти опонентів і процеси демократизації", – припустив журналіст.

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