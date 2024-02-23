Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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"На території Придністров'я ми не спостерігаємо бурхливої активності", – зазначила вона.

Відповідаючи на питання щодо того, що самопроголошена Придністровська республіка нібито збирається підтвердити своє бажання увійти до Росії, Гуменюк зазначила, що наразі триває більше розхитування у інформпросторі і намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях.

Гуменюк запевнила, що держкордон надійно захищений, укріплений і що його недоторканність забезпечена.

"З боку Придністровської республіки розуміємо, що подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані. І дійсно, та атака, яка відбулася уночі у напрямку Одещини, зокрема і з застосуванням ракет – це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримка буде забезпечена у випадку виникнення там бурхливої ситуації", – розповіла Гуменюк.

Що цьому передувало