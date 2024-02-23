Наразі на місці працюють відповідні служби, щоб ліквідувати наслідки ворожої атаки по Одесі. Усім постраждалим надають допомогу.

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В Одесі є постраждалі й спалахнула пожежа після атаки

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюють,

– написав Кіпер.

Станом на 22 лютого 23:54 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза для області була через пуск російськими загарбниками ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", а згодом і ракети з акваторії Чорного моря.