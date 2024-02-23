Сейчас на месте работают соответствующие службы, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки по Одессе. Всем пострадавшим оказывают помощь.

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В Одессе есть пострадавшие и вспыхнул пожар после атаки

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются,

– написал Кипер.

По состоянию на 22 февраля 23:54 в Одесской области прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза для области была из-за пуска российскими захватчиками ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", а впоследствии и ракеты из акватории Черного моря.

В Одесской области была тревога из-за "Шахедов" и ракет