Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!
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Где объявлена тревога
Канал "Николаевский Ванек" пишет, что три самолета Ту направляются в сторону Новороссийска / акватории Черного моря.
"Шахед" в районе Одессы, будьте в укрытиях!
Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
ВС сообщили, что "Шахеды" угрожают и Кировоградской области.
Тем временем к двум Ту в воздухе присоединился еще один.
В Полтавской и Кировоградской областях тревога.
Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Одесской области в направлении Николаевской.
"Шахеды" летят на Полтавщину из Днепропетровской области.
Некоторые мониторинговые паблики сообщили, что россияне подняли два Ту с "Энгельса" – летят в сторону восточной границы Украины.
"Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении.
На 21:42 тревога объявлена в таких областях:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Харьковская.
"Шахеды" летят с Днепропетровщины на Харьковщину.
Угроза от ударных дронов есть для Херсонщины и Николаевщины.
В направлении Одесской области летит новая группа "Шахедов".
Первые дроны появились в Запорожье и Днепропетровской области.