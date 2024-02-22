Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

Дивіться також Росія накопичує ракети: чого чекати українцям 24 лютого

Де оголошено тривогу

22:12, 22 лютого

Канал "Николаевский Ванек" пише, що три літаки Ту прямують у бік Новоросійська / акваторії Чорного моря.

22:08, 22 лютого

"Шахед" в районі Одеси, будьте в укриттях!

22:06, 22 лютого

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

22:03, 22 лютого

ПС повідомили, що "Шахеди" загрожують і Кіровоградській області.

Тим часом до двох Ту в повітрі долучився ще один.

22:01, 22 лютого

У Полтавській і Кіровоградській областях тривога.

22:01, 22 лютого

Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Одеської області у напрямку Миколаївщини.

21:56, 22 лютого

"Шахеди" летять на Полтавщину з Дніпропетровської області.

21:52, 22 лютого

Деякі моніторингові пабліки повідомили, що росіяни підняли два Ту з "Енгельса" – летять у бік східного кордону України.

21:48, 22 лютого

"Шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області в північному напрямку.

21:42, 22 лютого

На 21:42 тривогу оголошено в таких областях:

  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Харківська.
21:35, 22 лютого

"Шахеди" летять з Дніпропетровщини на Харківщину.

21:20, 22 лютого

Загроза від ударних дронів є для Херсонщини та Миколаївщини.

21:10, 22 лютого

В напрямку Одещини летить нова група "Шахедів".

21:05, 22 лютого

Перші дрони з'явилися на Запоріжжі та Дніпропетровщині.