Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!
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Де оголошено тривогу
Канал "Николаевский Ванек" пише, що три літаки Ту прямують у бік Новоросійська / акваторії Чорного моря.
"Шахед" в районі Одеси, будьте в укриттях!
Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
ПС повідомили, що "Шахеди" загрожують і Кіровоградській області.
Тим часом до двох Ту в повітрі долучився ще один.
У Полтавській і Кіровоградській областях тривога.
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Одеської області у напрямку Миколаївщини.
"Шахеди" летять на Полтавщину з Дніпропетровської області.
Деякі моніторингові пабліки повідомили, що росіяни підняли два Ту з "Енгельса" – летять у бік східного кордону України.
"Шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області в північному напрямку.
На 21:42 тривогу оголошено в таких областях:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Харківська.
"Шахеди" летять з Дніпропетровщини на Харківщину.
Загроза від ударних дронів є для Херсонщини та Миколаївщини.
В напрямку Одещини летить нова група "Шахедів".
Перші дрони з'явилися на Запоріжжі та Дніпропетровщині.