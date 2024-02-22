Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що росіяни з увагою ставляться до символічних дат. Сама природа ворога не дозволить його проігнорувати другу річницю початку війни.
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Українців не залякати
Окупанти можуть влаштувати проблеми для українців також на своє "свято" 23 лютого (в країні-агресорці святкують так званий "день захисника вітчизни" – 24 Канал) і тим більш 24 лютого.
Росія накопичує значну кількість ракет. Загалом завжди варто пам'ятати, що до всіх наших річниць, всіх знаменних дат ворог завжди буде намагатися влаштувати в Україні черговий ракетний удар чи авіаудар. Проте нас це вже в не лякає,
– наголосив він.
Водночас Збройні Сили України, зокрема Повітряні Сили, готові до провокацій ворога. В росіян немає жодної зброї, якою б нас можна було здивувати або тим більш налякати.
"Ворог розуміє це, але не відмовиться від спроб вразити нас. Проте зрештою його "вікно можливостей" є обмеженим", – пояснив Сергій Кузан.
Триває підготовка ворога до річниці початку війни
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ворог готується до можливого завдання ударів по Україні 23 – 24 лютого.
- Останніми днями окупанти посилили активізацію щодо проведення тренувальних польотів зі злагодженням, підняття стратегічної авіації в повітря. Крім того, тактична авіація противника переміщається на інші аеродроми.
- За словами Гуменюк, всі ці чинники свідчать про те, що "ворог готується до удару".
- Раніше речниця ОК "Південь" зазначала, що росіяни за допомогою безпілотників здійснюють розвідку у прифронтовій території. Так, 19 лютого Силам оборони вдалося ліквідувати два розвідувальних дрони типу "Куб" і ZALA.
- Такі дії ворога імовірно пов'язані з підготуванням до чергового масованого удару.