Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що росіяни з увагою ставляться до символічних дат. Сама природа ворога не дозволить його проігнорувати другу річницю початку війни.

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Українців не залякати

Окупанти можуть влаштувати проблеми для українців також на своє "свято" 23 лютого (в країні-агресорці святкують так званий "день захисника вітчизни" – 24 Канал) і тим більш 24 лютого.

Росія накопичує значну кількість ракет. Загалом завжди варто пам'ятати, що до всіх наших річниць, всіх знаменних дат ворог завжди буде намагатися влаштувати в Україні черговий ракетний удар чи авіаудар. Проте нас це вже в не лякає,

– наголосив він.

Водночас Збройні Сили України, зокрема Повітряні Сили, готові до провокацій ворога. В росіян немає жодної зброї, якою б нас можна було здивувати або тим більш налякати.

"Ворог розуміє це, але не відмовиться від спроб вразити нас. Проте зрештою його "вікно можливостей" є обмеженим", – пояснив Сергій Кузан.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни ведуть підготування до атак по українських військових об'єктах. Цей процес триває близько тижня. Підготовка ж масованих атак – щонайменше місяць. Він припустив, що окупанти можуть влаштувати обстріли України 23 – 24 лютого та у дні до та після цих дат.

Триває підготовка ворога до річниці початку війни