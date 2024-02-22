Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что россияне с вниманием относятся к символическим датам. Сама природа врага не позволит ему проигнорировать вторую годовщину начала войны.

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Украинцев не запугать

Оккупанты могут устроить проблемы для украинцев также на свой "праздник" 23 февраля (в стране-агрессоре празднуют так называемый "день защитника отечества" – 24 Канал), и тем более 24 февраля.

Россия накапливает значительное количество ракет. В общем, всегда стоит помнить, что ко всем нашим годовщинам, всем знаменательным датам враг всегда будет пытаться устроить в Украине очередной ракетный удар или авиаудар. Однако нас это уже не пугает,

– подчеркнул он.

В то же время Вооруженные Силы Украины, в частности Воздушные Силы, готовы к провокациям врага. У россиян нет никакого оружия, которым бы нас можно было удивить или тем более напугать.

"Враг понимает это, но не откажется от попыток бить по нам. Однако в конце концов его "окно возможностей" ограничено", – объяснил Сергей Кузан.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне ведут подготовку к атакам по украинским военным объектам. Этот процесс длится около недели. Подготовка к массированным атакам – минимум месяц. Он предположил, что оккупанты могут устроить обстрелы Украины 23 – 24 февраля, и в дни до и после этих дат.

Продолжается подготовка врага к годовщине начала войны