Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что опасность со стороны страны-агрессорки никуда не делась. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит в Черном море

Пресс-секретарь ОК "Юг" заявила, что оккупанты завели свои ракетоносители в пункты базирования. Но эти корабли снаряжены. По ее словам, опасность усиливается, когда эти ракетоносители выходят на боевое дежурство.

По состоянию на сейчас мы наблюдаем, что интервал между предыдущей массированной ракетной атакой и, образно говоря, будущей, почти выдержан. Мы уже поняли, привыкли к тому, что это 7 – 10 дней,

– объяснила Гуменюк.

Если в этот промежуток времени ничего чрезвычайного не происходит со стороны Сил обороны вроде "хлопка" для оккупантов, то россияне, как правило, подтягивают ресурсы и продолжают свою методику.

Гуменюк добавила, что сейчас есть активность стратегической авиации противника. Оккупанты осуществляют перелеты и слаживают действия между собой. По ее словам, это может свидетельствовать об определенной подготовке. Однако пока в этом не задействованы вражеские ракетоносители в Черном море.

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