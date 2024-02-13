Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк. Она выступала в эфире национального телемарафона "Единые новости" во вторник утром, 13 февраля.
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Готовится ли враг к массированному удару
Спикер отметила, что совсем отвергать возможность обстрела 24 февраля 2024 года – нельзя. Однако аналитика свидетельствует, что не всегда захватчики пытаются привязаться к конкретной дате.
Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что, понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою и пытается создать определенные неожиданности,
– констатировала Гуменюк.
Спикер вспомнила, что один из масштабных обстрелов нашего государства состоялся накануне Пасхи, хотя тогда были предупреждения о потенциальной атаке непосредственно в день праздника.
"Также были удары уже после значимых дат, когда происходило определенное расхолаживание общества", – добавила Наталья Гуменюк, отмечая, что после спокойных праздников, когда украинцы переводили дух, враг начинал атаковать.
Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в частности дальнобойного. Но они (россияне – 24 Канал) все же требуют определенного времени на подготовку массированных атак.
Воздушный террор не прекращается
- В ночь на 13 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами", выпустив 23 дрона. Воздушным силам удалось сбить 16 ударных беспилотных летательных аппаратов. Атаковали захватчики наше государство из Приморско-Ахтарска в России и мыса Чауда в Крыму.
- Собственно, 10 беспилотников уничтожили в Днепропетровской области, также по 3 БПЛА в Запорожской и Херсонской областях. Пострадал энергетический объект в Днепропетровской области, о чем заявили в ДТЭК. В самом Днепре частично обесточены определенные районы, а также люди не имеют воды.
- А вот в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Люботин Харьковского района ракетами С-300. В ОВА констатировали, что были попадания в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат.