Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк. Она выступала в эфире национального телемарафона "Единые новости" во вторник утром, 13 февраля.

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Готовится ли враг к массированному удару

Спикер отметила, что совсем отвергать возможность обстрела 24 февраля 2024 года – нельзя. Однако аналитика свидетельствует, что не всегда захватчики пытаются привязаться к конкретной дате.

Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что, понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою и пытается создать определенные неожиданности,

– констатировала Гуменюк.

Спикер вспомнила, что один из масштабных обстрелов нашего государства состоялся накануне Пасхи, хотя тогда были предупреждения о потенциальной атаке непосредственно в день праздника.

"Также были удары уже после значимых дат, когда происходило определенное расхолаживание общества", – добавила Наталья Гуменюк, отмечая, что после спокойных праздников, когда украинцы переводили дух, враг начинал атаковать.

Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в частности дальнобойного. Но они (россияне – 24 Канал) все же требуют определенного времени на подготовку массированных атак.

Обратите внимание! Спикер Сил обороны Юга акцентировала, что не только массированные атаки наносят существенный урон. Часто враг совершает точечные удары, которые имеют ужасные последствия: "То есть боевые действия фактически происходят ежедневно и каждую ночь", – отмечает спикер.

Воздушный террор не прекращается