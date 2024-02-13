Про це інформує 24 Канал з посиланням на речницю Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк. Вона виступала в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок вранці, 13 лютого.

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Чи готується ворог до масованого удару

Спікерка зауважила, що зовсім відкидати можливість обстрілу 24 лютого 2024 року – не можна. Однак аналітика засвідчує, що не завжди загарбники намагаються прив'язатися до конкретної дати.

Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити певні несподіванки,

– констатувала Гуменюк.

Речниця згадала, що один із масштабних обстрілів нашої держави відбувся напередодні Великодня, хоча тоді були попередження про потенційну атаку безпосередньо в день свята.

"Також були удари уже після значущих дат, коли відбувалося певне розхолодження суспільства", – додала Наталія Гуменюк, зазначаючи, що після спокійних свят, коли українці переводили дух, ворог розпочинав атакувати.

Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, зокрема далекобійної. Але вони (росіяни – 24 Канал) все ж потребують певного часу на підготовку масованих атак.

Зверніть увагу! Речниця Сил оборони Півдня акцентувала, що не лише масовані атаки завдають суттєвої шкоди. Часто ворог здійснює точкові удари, які мають жахливі наслідки: "Тобто бойові дії фактично відбуваються щодня і щоночі", – зазначає спікерка.

Повітряний терор не припиняється