Під ударами, зокрема, опинилася Дніпропетровщина. Там росіяни атакували цивільну інфраструктуру.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 13 лютого 2024 року Росія запустила по території України 23 ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Традиційно окупанти атакували з 2 напрямків:

Приморсько-Ахтарськ,

мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей:

10 БпЛА у Дніпропетровській області,

3 БпЛА у Запорізькій області,

3 БпЛА у Херсонській області.



Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил

Під час нічної атаки постраждала Дніпропетровщина