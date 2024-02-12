Ввечері 12 лютого російські загарбники вкотре запустили низку дронів-камікадзе, щоб атакувати ними Україну. Повітряні сили попередили, що частина з них летіла на Дніпро. І невдовзі стало відомо про вибухи у місті.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

О 22:49 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попрохав мешканців області залишатися у безпечних місцях. Він також закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

О 22:52 ЗМІ почали писати про те, що у Дніпрі лунають вибухи. Ймовірно, в регіоні працює ППО та відбивається від атаки дронами-камікадзе.

О 22:53 глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до мешканців обласного центру. Він написав у своєму телеграмі: "Дніпро, подалі від вікон".

Звернімо увагу, що загроза атаки "Шахедами" все ще зберігається. Повітряні сили попередили: "Нова група "Шахедів" з Херсонщини на Дніпропетровщину!" Відповідне повідомлення з'явилося о 22:59.

О 23:09 ЗМІ знову повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Будьте максимально обережними та не підходьте до вікон!

Пізніше стало відомо, що на Дніпро запустили кілька ракет. Також, пишуть пабліки, внаслідок атаки у деяких районах зникло світло.

Лаконічно відреагував на обстріл міста міський голова Борис Філатов. Він написав у своєму фейсбуці "Ненавиджу. Б'ють по цивільний інфраструктурі".

О 23:59 стало відомо, що у Дніпрі знову лунають вибухи. Не покидайте безпечні місця, будь ласка!

Станом на 23:05 повітряну тривогу оголосили на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині. Закликаємо вас не ігнорувати сирену, якщо ви мешкаєте в одному з цих регіонів. Пам'ятайте, що небезпечні не лише "Шахеди", а й їхні збиті уламки. Відтак, найкраще, що ви можете зробити для себе, – перебувати у безпечних місцях. Це може вберегти вам здоров'я та життя.

Україна продовжує відбиватися від "Шахедів"