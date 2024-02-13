Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття! Ворог нещадно б'є по містах протикорабельними ракетами, зокрема застосував "Циркон" під час масованої атаки 7 лютого по Києву. Тож не наражайте себе на небезпеку.

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Де летіли "Шахеди"

00:36, 13 лютого Відбій загрози атаки дронами-камікадзе. Будьте обережними, покидаючи укриття.

00:09, 13 лютого На 00:10 13 лютого тривога в таких областях: Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька.

00:07, 13 лютого Монітори пишуть, що Дніпро відбив атаку, триває дорозвідка.

00:00, 13 лютого Нові вибухи в Дніпрі.

23:51, 12 лютого Атака "Шахедів" на Дніпро триває! Чотрири групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто! – попередили в ПС.

23:51, 12 лютого На Дніпро летять нові дрони.

23:45, 12 лютого Знову ракета на Дніпро.

23:33, 12 лютого "Шахеди" летять у Кам'янський район Дніпропетровської області.

23:25, 12 лютого Нова група "Шахедів" із Запорізької області в Дніпропетровську, – ПС.

23:23, 12 лютого Ракета на Дніпро, – ПС.

23:23, 12 лютого Монітори пишуть, що Дніпро відбив першу хвилю атак. Але летять нові дрони.

23:12, 12 лютого "Атака "Шахедами" триває! Залишайтеся в укриттях. Також є активність ворожої тактичної авіації на сході та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" – попередили в ПС.

23:09, 12 лютого Знову вибухи в Дніпрі.

23:05, 12 лютого На Дніпро летить близько восьми "Шахедів".

22:57, 12 лютого Деякі моніторингові канали пишуть, що наступні дрони летять на Дніпро з південного та східного напрямків.

22:55, 12 лютого "Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг – залишайтеся в укриттях!" – закликали в ПС.

22:53, 12 лютого Ще БпЛА на Запоріжжі, летять на місто із Заходу.

22:52, 12 лютого У Дніпрі лунають вибухи.

22:52, 12 лютого Ще дрони на Херсонщині.

22:43, 12 лютого Монітори пишуть, що "Шахеди" летять на Дніпро з Півдня, також є загроза для Павлограда.

22:40, 12 лютого Станом на 22:40 тривога охопила поки 4 області.



Де зараз тривога: Херсонська;

Миколаївська;

Дніпропетровська;

Запорізька.

22:35, 12 лютого Дрони тримають курс на Дніпро, – ПС.