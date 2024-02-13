Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Враг беспощадно бьет по городам противокорабельными ракетами, в частности применил "Циркон" во время массированной атаки 7 февраля по Киеву. Не подвергайте себя опасности.
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Где летели "Шахеды"
Отбой угрозы атаки дронами-камикадзе. Будьте осторожными, покидая укрытия.
На 00:10 13 февраля тревога в таких областях:
- Херсонская;
- Николаевская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Донецкая.
Мониторы пишут, что Днепр отразил атаку, продолжается доразведка.
Новые взрывы в Днепре.
Атака "Шахедов" на Днепр продолжается! Четыре группы вражеских БПЛА с юга, востока и севера направляются на город! – предупредили в ВС.
На Днепр летят новые дроны.
Опять ракета на Днепр.
"Шахеды" летят в Каменский район Днепропетровской области.
Новая группа "Шахедов" из Запорожской области в Днепропетровскую, – ВС.
Ракета на Днепр, – ВС.
Мониторы пишут, что Днепр отразил первую волну атак. Но летят новые дроны.
"Атака "Шахедами" продолжается! Оставайтесь в укрытиях. Также есть активность вражеской тактической авиации на востоке и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" – предупредили в ВС.
Опять взрывы в Днепре.
На Днепр летит около восьми "Шахедов".
Некоторые мониторинговые каналы пишут, что следующие дроны летят на Днепр с южного и восточного направлений.
"Днепр, Запорожье, Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях!" – призвали в ВС.
Еще БПЛА в Запорожской области, летят на город с Запада.
В Днепре раздаются взрывы.
Еще дроны на Херсонщине.
Мониторы пишут, что "Шахеды" летят на Днепр с Юга, также есть угроза для Павлограда.
По состоянию на 22:40 тревога охватила пока 4 области.
Где сейчас тревога:
- Херсонская;
- Николаевская;
- Днепропетровская;
- Запорожская.
Дроны держат курс на Днепр, – ВС.
Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА.