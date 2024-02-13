Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Враг беспощадно бьет по городам противокорабельными ракетами, в частности применил "Циркон" во время массированной атаки 7 февраля по Киеву. Не подвергайте себя опасности.

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Где летели "Шахеды"

00:36, 13 февраля Отбой угрозы атаки дронами-камикадзе. Будьте осторожными, покидая укрытия.

00:09, 13 февраля На 00:10 13 февраля тревога в таких областях: Херсонская;

Николаевская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая.

00:07, 13 февраля Мониторы пишут, что Днепр отразил атаку, продолжается доразведка.

00:00, 13 февраля Новые взрывы в Днепре.

23:51, 12 февраля Атака "Шахедов" на Днепр продолжается! Четыре группы вражеских БПЛА с юга, востока и севера направляются на город! – предупредили в ВС.

23:51, 12 февраля На Днепр летят новые дроны.

23:45, 12 февраля Опять ракета на Днепр.

23:33, 12 февраля "Шахеды" летят в Каменский район Днепропетровской области.

23:25, 12 февраля Новая группа "Шахедов" из Запорожской области в Днепропетровскую, – ВС.

23:23, 12 февраля Ракета на Днепр, – ВС.

23:23, 12 февраля Мониторы пишут, что Днепр отразил первую волну атак. Но летят новые дроны.

23:12, 12 февраля "Атака "Шахедами" продолжается! Оставайтесь в укрытиях. Также есть активность вражеской тактической авиации на востоке и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" – предупредили в ВС.

23:09, 12 февраля Опять взрывы в Днепре.

23:05, 12 февраля На Днепр летит около восьми "Шахедов".

22:57, 12 февраля Некоторые мониторинговые каналы пишут, что следующие дроны летят на Днепр с южного и восточного направлений.

22:55, 12 февраля "Днепр, Запорожье, Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях!" – призвали в ВС.

22:53, 12 февраля Еще БПЛА в Запорожской области, летят на город с Запада.

22:52, 12 февраля В Днепре раздаются взрывы.

22:52, 12 февраля Еще дроны на Херсонщине.

22:43, 12 февраля Мониторы пишут, что "Шахеды" летят на Днепр с Юга, также есть угроза для Павлограда.

22:40, 12 февраля По состоянию на 22:40 тревога охватила пока 4 области.



Где сейчас тревога: Херсонская;

Николаевская;

Днепропетровская;

Запорожская.

22:35, 12 февраля Дроны держат курс на Днепр, – ВС.