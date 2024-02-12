Так, они позволяют уничтожать вражеские БПЛА высокотехнологично и одновременно с минимальными затратами.
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Vampire начали сбивать Шахеды в Украине
По мнению аналитиков, с помощью системы Vampire, в частности, была отражена вражеская атака "Шахедов" в ночь на 11 февраля.
Известно, что тогда в ВМС Украины показали видео боевой работы своих подразделений ПВО. Вероятно, именно на этих видеозаписях было показано эффективность системы Vampire.
Боевая работа подразделений ПВО: смотрите видео
В начале можно увидеть, что зенитчики берут вражеский "Шахед" на прицел, но используют для этого неизвестную оптико-электронную станцию. Затем в дрон попадает реактивный снаряд, после чего "Шахед" срывается в пике и падает.
Именно эти кадры наводят на мысль, что на видео показаны первые в публичном доступе кадры боевой работы ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS.
На основе этих кадров можно сделать предположение, что на видео показаны возможно первые в публичном доступе кадры боевой работы ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS.
Что известно о системах Vampire
- Такие комплексы для борьбы с беспилотниками являются относительно новым вооружением.
- Vampire состоит из оптико-локационной станции, оснащенной тепловизором и оптическим каналом WESCAM MX-10 RSTA, и пусковым блоком под управляемые снаряды APKWS.
- Что касается снарядов APKWS, пока неизвестен показатель дальности их стрельбы в режиме "земля – воздух". Но в режиме "земля – земля" расстояние составляет 4 – 5 километров, и в режиме "воздух – земля" – до 11 километров. Стоимость одного реактивного снаряда APKWS – до 40,6 тысячи долларов за единицу.