Так, они позволяют уничтожать вражеские БПЛА высокотехнологично и одновременно с минимальными затратами.

Смотрите также Новая украинская система сбивает с толку "Шахед", – Forbes

Vampire начали сбивать Шахеды в Украине

По мнению аналитиков, с помощью системы Vampire, в частности, была отражена вражеская атака "Шахедов" в ночь на 11 февраля.

Известно, что тогда в ВМС Украины показали видео боевой работы своих подразделений ПВО. Вероятно, именно на этих видеозаписях было показано эффективность системы Vampire.

Боевая работа подразделений ПВО: смотрите видео

В начале можно увидеть, что зенитчики берут вражеский "Шахед" на прицел, но используют для этого неизвестную оптико-электронную станцию. Затем в дрон попадает реактивный снаряд, после чего "Шахед" срывается в пике и падает.

Именно эти кадры наводят на мысль, что на видео показаны первые в публичном доступе кадры боевой работы ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS.

На основе этих кадров можно сделать предположение, что на видео показаны возможно первые в публичном доступе кадры боевой работы ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS.

Что известно о системах Vampire