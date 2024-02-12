В издании отмечают, что у нашей страны есть щит от беспилотников. И он не нуждается в боеприпасах, чтобы противостоять барражирующим боеприпасам, которыми и являются "Шахеды".

Читайте также Главное наше преимущество: с помощью чего Силы обороны эффективно ликвидируют воздушные цели

Дроны-камикадзе сбиты с толку

А удается этого достичь благодаря общенациональной системе радиоэлектронной борьбы "Покрова". Она, собственно, способна сбить с толку навигационные системы "Шахедов".

Журналисты Forbes отмечают, что Валерий Залужный в ноябре 2023 года в документе, в котором изложил свои планы относительно дальнейших боевых действий, рассказал о ее существовании.

В издании отмечают, что "Покрова" прикрывает Украину по типу того, как, по преданию, Дева Мария во время осады Константинополя развернула свое покрывало над церковью, что заставило осаждающих отступить.

По имеющейся информации, что "Покрова" работает в значительно больших масштабах, чем другие средства РЭБ. Доктор Томас Витингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе британского оборонного аналитического центра RUSI, рассказал, что для этого понадобится сеть идеально синхронизированных передатчиков.

Известно, что Украина уже эксплуатирует подобную синхронизированную систему управления радарами в своей национальной сети ПВО. Поэтому, с этой сферой в нашем государстве уже знакомы.

"Покрова" в действии