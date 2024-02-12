Так, вони дозволяють знищувати ворожі БпЛА високотехнологічно та водночас з мінімальними затратами.

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Vampire почали збивати "Шахеди" в Україні

На думку аналітиків, за допомогою системи Vampire зокрема було відбито ворожу атаку "Шахедів" в ніч на 11 лютого.

Відомо, що тоді у ВМС України показала відео бойової роботи своїх підрозділів ППО. Ймовірно, саме на цих відеозаписах було показано ефективність системи Vampire.

Бойова робота підрозділів ППО: дивіться відео

На початку можна побачити, що зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Потім у дрон влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає.

Саме ці кадри наводять на думку, що на відео показано перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.

На основі цих кадрів можна зробити припущення, що на відео показані можливо перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.

Що відомо про системи Vampire