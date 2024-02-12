Так, вони дозволяють знищувати ворожі БпЛА високотехнологічно та водночас з мінімальними затратами.
Дивіться також Нова українська система збиває з пантелику "Шахед", – Forbes
Vampire почали збивати "Шахеди" в Україні
На думку аналітиків, за допомогою системи Vampire зокрема було відбито ворожу атаку "Шахедів" в ніч на 11 лютого.
Відомо, що тоді у ВМС України показала відео бойової роботи своїх підрозділів ППО. Ймовірно, саме на цих відеозаписах було показано ефективність системи Vampire.
Бойова робота підрозділів ППО: дивіться відео
На початку можна побачити, що зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Потім у дрон влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає.
Саме ці кадри наводять на думку, що на відео показано перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.
На основі цих кадрів можна зробити припущення, що на відео показані можливо перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.
Що відомо про системи Vampire
- Такі комплекси для боротьби з безпілотниками є відносно новим озброєнням.
- Vampire складається із оптико-локаційної станції, оснащеної тепловізором та оптичним каналом WESCAM MX-10 RSTA, та пускового блоку під керовані снаряди APKWS.
- Що стосується снарядів APKWS, наразі невідомий показник дальності їх стрільби в режимі "земля – повітря". Але в режимі "земля – земля" відстань становить 4 – 5 кілометрів, та у режимі "повітря – земля" – до 11 кілометрів. Вартість одного реактивного снаряда APKWS – до 40,6 тисячі доларів за одиницю.