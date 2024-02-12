Вечером 12 февраля российские захватчики в очередной раз запустили ряд дронов-камикадзе, чтобы атаковать ими Украину. Воздушные силы предупредили, что часть из них летела на Днепр. И вскоре стало известно о взрывах в городе.

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Что известно о взрывах в Днепре

В 22:49 глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак попросил жителей области оставаться в безопасных местах. Он также призвал не игнорировать воздушную тревогу.

В 22:52 СМИ начали писать о том, что в Днепре раздаются взрывы. Вероятно, в регионе работает ПВО и отбивается от атаки дронами-камикадзе.

В 22:53 глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к жителям областного центра. Он написал в своем телеграме: "Днепр, подальше от окон".

Обратим внимание, что угроза атаки "Шахедами" все еще сохраняется. Воздушные силы предупредили: "Новая группа "Шахедов" с Херсонщины на Днепропетровщину!" Соответствующее сообщение появилось в 22:59.

В 23:09 СМИ снова сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. Будьте максимально осторожными и не подходите к окнам!

Позже стало известно, что на Днепр запустили несколько ракет. Также, пишут паблики, в результате атаки в некоторых районах исчез свет.

Лаконично отреагировал на обстрел города городской голова Борис Филатов. Он написал в своем фейсбуке "Ненавижу. Бьют по гражданский инфраструктуре".

В 23:59 стало известно, что в Днепре снова раздаются взрывы. Не покидайте безопасные места, пожалуйста!

По состоянию на 23:05 воздушную тревогу объявили на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Днепропетровщине и Донецкой области. Призываем вас не игнорировать сирену, если вы живете в одном из этих регионов. Помните, что опасны не только "Шахэды", но и их сбитые обломки. Поэтому, лучшее, что вы можете сделать для себя, – находиться в безопасных местах. Это может уберечь вам здоровье и жизнь.

Украина продолжает отбиваться от "шахедов"