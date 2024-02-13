Ввечері 12 лютого російські військові тероризували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед", а також ракетами. Відомо, що у місті пролунало чимало вибухів. За наявною інформацією, внаслідок обстрілу частково відсутнє електропостачання, а також водопостачання у місті.

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Перші дані про наслідки атаки по Дніпру

Після півночі 13 лютого журналісти Суспільного повідомили, що у зв'язку з перебоями зі світлом зупинилася насосна станція на житловому масиві Лівобережний-3. У комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" зауважили, що частково припинене водопостачання.

Передували цьому повідомлення про те, що внаслідок атаки по Дніпру у частині міста зникло світло.

Міський голова Борис Філатов у своєму фейсбуці лаконічно прокоментував удар по обласному центру. Він написав: "Ненавиджу. Б'ють по цивільній інфраструктурі".

О 01:01 13 лютого у ДТЕК написали, що внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії.

Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК,

– зазначають у повідомоенні.

Попередньо, минулося без постраждалих. Водночас відомо, що серйозно пошкоджене обладнання підприємства. Відтак, станція припинила виробляти електроенергію. Енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи обладнання після припинення обстрілів.

На Дніпро летіли кілька хвиль "Шахедів"

О 22:49 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак звертався до мешканців області. Він прохав їх залишатися у безпечних місцях і не ігнорувати повітряну тривогу.

О 22:52 ЗМІ почали писати про перші вибухи у Дніпрі. Невдовзі стало відомо, що вони лунали упродовж понад години з певним інтервалом.

О 22:53 Микола Лукашук, глава Дніпропетровської обласної ради закликав мешканців міста триматися якомога далі від вікон.

Звернімо увагу, що Повітряні сили попереджали не лише про кілька хвиль "Шахедів". Також відомо, що ворог запустив кілька ракет по Дніпру пізно ввечері 12 лютого.

Дронами били й у ніч проти 12 лютого

Відомо, що в ніч проти 12 лютого російські військові також атакували Україну. Ворог запустив:

17 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії;

керовану авіаційну ракету Х-59;

зенітні керовані ракети типу С-300 з Бєлгородської області.

За наявними даними, до відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах зазначили, що вдалося знищити 14 "Шахедів", а також одну керовану авіаційну ракету Х-59. Знищили повітряні цілі у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Запорізької областей.