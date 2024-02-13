Вечером 12 февраля российские военные терроризировали Днепр дронами-камикадзе “Шахед”, а также ракетами. Известно, что в городе прозвучало немало взрывов. По имеющейся информации, в результате обстрела частично отсутствует электроснабжение, а также водоснабжение в городе.

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Первые данные о последствиях атаки по Днепру

После полуночи 13 февраля журналисты Суспильного сообщили, что в связи с перебоями со светом остановилась насосная станция на жилом массиве Левобережный-3. В коммунальном предприятии "Днепроводоканал" отметили, что частично прекращено водоснабжение.

Предшествовали этому сообщения о том, что в результате атаки по Днепру в части города исчез свет.

Городской голова Борис Филатов в своем фейсбуке лаконично прокомментировал удар по областному центру. Он написал: "Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре".

В 01:01 13 февраля в ДТЭК написали, что в результате вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии.

Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК,

– отмечают в сообщении.

Предварительно, обошлось без пострадавших. В то же время известно, что серьезно повреждено оборудование предприятия. Поэтому, станция прекратила производить электроэнергию. Энергетики начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования после прекращения обстрелов.

На Днепр летели несколько волн "Шахедов"

В 22:49 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обращался к жителям области. Он просил их оставаться в безопасных местах и не игнорировать воздушную тревогу.

В 22:52 СМИ начали писать о первых взрывах в Днепре. Вскоре стало известно, что они раздавались в течение более часа с определенным интервалом.

В 22:53 Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета призвал жителей города держаться подальше от окон.

Обратим внимание, что Воздушные силы предупреждали не только о нескольких волнах "Шахедов". Также известно, что враг запустил несколько ракет по Днепру поздно вечером 12 февраля.

Дронами били и в ночь на 12 февраля

Известно, что в ночь на 12 февраля российские военные также атаковали Украину. Враг запустил:

17 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска, что в России;

управляемую авиационную ракету Х-59;

зенитные управляемые ракеты типа С-300 из Белгородской области.

По имеющимся данным, к отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах отметили, что удалось уничтожить 14 "Шахедов", а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. Уничтожили воздушные цели в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, а также Запорожской областей.