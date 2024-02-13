Под ударом в частности оказалась Днепропетровская область. Там россияне атаковали гражданскую инфраструктуру.
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Как отработала ПВО
В ночь на 13 февраля 2024 года Россия запустила по территории Украины 23 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131". Традиционно оккупанты атаковали с 2 направлений:
- Приморско-Ахтарск,
- мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей:
- 10 БПЛА в Днепропетровской области,
- 3 БПЛА в Запорожской области,
- 3 БПЛА в Херсонской области.
Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил
Во время ночной атаки пострадала Днепропетровщина
- В ночь на 13 февраля россияне в несколько волн атаковали Днепропетровскую область. В Воздушных силах предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА в 22:16, а уже через несколько минут уточнили, что несколько групп "Шахедов" держат курс в направлении Днепра.
- Позже было еще несколько групп дронов-камикадзе, которыми оккупанты пытались нанести удары. В Воздушных силах предупреждали, что враг атаковал с нескольких направления. Кроме того, россияне также атаковали Днепр и ракетами.
- Мэр Днепра Борис Филатов во время ночной атаки заявил, что оккупанты в очередной раз бьют по гражданской инфраструктуре. Горожан призвали оставаться в безопасных местах, пока не прозвучит отбой угрозы.
- В сети сообщили, что после атаки "Шахедами" в Днепре частично исчез свет и водоснабжение. В ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки одна из ТЭС в Днепропетровской области прекратила производство электроэнергии. Прошло без пострадавших, но серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии. Специалисты начали ликвидировать последствия и работают над восстановлением ТЭС, однако сколько продлятся ремонтные работы – пока неизвестно.
- Враг атаковал город "Шахедами" в течение более 2 часов. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы около 00:30.