Под ударом в частности оказалась Днепропетровская область. Там россияне атаковали гражданскую инфраструктуру.

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Как отработала ПВО

В ночь на 13 февраля 2024 года Россия запустила по территории Украины 23 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131". Традиционно оккупанты атаковали с 2 направлений:

  • Приморско-Ахтарск,
  • мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей:

  • 10 БПЛА в Днепропетровской области,
  • 3 БПЛА в Запорожской области,
  • 3 БПЛА в Херсонской области.


Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Во время ночной атаки пострадала Днепропетровщина

  • В ночь на 13 февраля россияне в несколько волн атаковали Днепропетровскую область. В Воздушных силах предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА в 22:16, а уже через несколько минут уточнили, что несколько групп "Шахедов" держат курс в направлении Днепра.
  • Позже было еще несколько групп дронов-камикадзе, которыми оккупанты пытались нанести удары. В Воздушных силах предупреждали, что враг атаковал с нескольких направления. Кроме того, россияне также атаковали Днепр и ракетами.
  • Мэр Днепра Борис Филатов во время ночной атаки заявил, что оккупанты в очередной раз бьют по гражданской инфраструктуре. Горожан призвали оставаться в безопасных местах, пока не прозвучит отбой угрозы.
  • В сети сообщили, что после атаки "Шахедами" в Днепре частично исчез свет и водоснабжение. В ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки одна из ТЭС в Днепропетровской области прекратила производство электроэнергии. Прошло без пострадавших, но серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии. Специалисты начали ликвидировать последствия и работают над восстановлением ТЭС, однако сколько продлятся ремонтные работы – пока неизвестно.
  • Враг атаковал город "Шахедами" в течение более 2 часов. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы около 00:30.