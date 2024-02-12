Загарбники вкотре атакували з С-300. Зафіксовано влучання двох ракет.
Дивіться також Впали уламки "Шахедів", виникла пожежа: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки
Які наслідки чергової атаки Росії на Харківську область
Очільник ОВА розповів, що після опівночі ворог обстріляв з С-300 Слобожанське Харківського району. На щастя, минулося постраждалих. Перед цим, о 23:32, окупанти атакували Люботин Харківського району.
Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат. Без постраждалих,
– повідомив Олег Синєгубов.
Наслідки ракетної атаки на Люботин зафіксували прокурори. Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Збройні сили Росії здійснили ракетні удари по цивільних об'єктах у місті Люботин. Задокументовано влучання двох ворожих ракет,
– зазначили в обласній прокуратурі.
Додали, що пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та автомобіль. Попередньо, агресор вдарив по місту ракетами С-300 з Бєлгородської області.
Важливо Дві родини, троє дітей: відомі імена та вік жертв російської атаки на Харків
Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Синєгубова, прокуратури
Слідчо-прокурорська група вже зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії країни-терориста.
Вночі Росія атакувала "Шахедами" і ракетами
- У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 12 лютого ворог атакував 17 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська, керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.
- До відбиття повітряного нападу окупантів залучили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України.
- У результаті бойової роботи знищено 14 "Шахедів" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що росіяни знову спрямовували "Шахеди" в напрямку Миколаївщини, Вінниччини. Там наші захисники збили 4 та 1 дрон відповідно.
- "Влучань не допущено. На жаль, уламки збитих безпілотників теж здатні спричиняти неприємності й руйнування. Цього разу на території інфраструктурного об'єкта, де вони впали, виникла пожежа", – зазначила Наталія Гуменюк.
- Додала, що пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали.