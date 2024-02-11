У Харкові оголосили День жалоби. Очільник ОВА оприлюднив імена та вік жертв російської атаки.
До теми У вогні загинула вся сім'я: кількість постраждалих у Харкові зросла, відомо про 7 смертей
Що відомо про жертв російського удару
Олег Синєгубов повідомив, що окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків. Зокрема:
- Путятіна Ольга. 35 років.
- Путятін Григорій. 38 років.
- Путятін Олексій. 7 років.
- Путятін Михайло. 4 роки.
- Путятін Павло. 10 місяців.
- Манойло Світлана. 65 років.
- Манойло Анатолій. 66 років.
Вічна пам'ять всім безневинним жертвам цієї війни.Ми не забудемо. І не пробачимо,
– наголосив Олег Синєгубов.
Росіяни вбили цілу сім'ю прокурорки Ольги Путятіної
Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок цинічної атаки крахїни-терориста по Харкову загинула прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів.
Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку,
– розповіли в прокуратурі.
Додали, що Ользі було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012-го. На цей час перебувала у декретній відпустці.