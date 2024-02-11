Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що унаслідок російського терору загинуло 7 осіб, а ще троє – постраждали, передає 24 Канал.

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У Харкові – День жалоби

Ворог не припиняє цинічних атак по Харківщині й завдає масованих ударів. Уночі 10 лютого окупанти вкотре атакували Харків, через що сталася пожежа на АЗС та спалахнули десятки будинків. На жаль, були жертви, серед яких – немовля. Після трагічної атаки у Харкові оголосили День жалоби.

Вночі (10 лютого – 24 Канал) був обстріл міста Харкова, і як результат цього обстрілу відбулося загоряння приватних будинків. Загалом згоріли 15 житлових будинків. На жаль, загинуло сім людей, із них троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. Ми оголосимо про це,

– повідомив Терехов.

Він також додав, що у Харкові постраждало троє людей унаслідок нічної атаки – дві жінки та чоловік, який отримав 50% опіків тіла.

Для довідки. У День жалоби у місті на знак скорботи за загиблими мають приспустити державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Окрім того, також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

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