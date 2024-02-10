У своєму будинку загинула вся родина з 5 осіб – в тому числі й діти. Наймолодшому хлопчику не виповнилося й року, коли полум'я забрало його життя.

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Трагічна загибель

Внаслідок цинічної атаки Росії по Харкову загинула вся сім'я прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путяніної. Окрім неї самої у вогняній пастці опинилися її чоловік, а такоє троє синів. Зазначається, що старшому Олексію було всього 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.

Всі вони загинули. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці,

– поділилися в обласній прокуратурі.

Сімейне фото загиблої у вогні родини / Харківська обласна прокуратура