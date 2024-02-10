Так, тіло немовляти, яке загинуло через російський терор, перетворилося майже на попіл. Ймовірно, мати не відпускала дитину навіть коли вогонь охопив все навколо.
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Жахливі наслідки удару
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів про наслідки атаки "Шахедами". Він зазначив, що тіло загиблої дитини неможливо опізнати на місці – воно згоріло.
На жаль. Встановити тіло немовля на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл,
– повідомив Болвінов.
Будинок разом з мешканцями згорів дотла / фото Сергій Болвінов
Він зазначив, що на місці працює судовий експерт – медик. Наразі все збирають для перевезення у морг на експертизу. Болвінов повідомив, що ймовірно, мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей.
Що відомо про атаку
- Ввечері 9 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Як повідомили Болвінов 24 Каналу попередньо три БпЛА типу "Шахед" влучили в нафтобазу, внаслідок чого спалахнули будинки. За його словами, фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося зі снігом і почало горіти.
- Внаслідок обстрілу згоріли щонайменше 15 житлових будинків. Люди опинилися у пастці і фактично згоріли живцем. Тіла сильно обгоріли, тому для встановлення осіб загиблих будуть застосувати ДНК-експертизу.
- На жаль, загинуло семеро людей, з них троє – діти 4, 7 років та 7-місячне немовля. П'ятеро загиблих перебувало в одному будинку. Зазначається, що родина намагалася сховатися у ванній. Чоловіка знайшли в коридорі будинку.