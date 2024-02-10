Так, тело младенца, которое погибло из-за российского террора, превратилось почти в пепел. Вероятно, мать не отпускала ребенка даже когда огонь охватил всё вокруг.

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Ужасные последствия удара

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о последствиях атаки "Шахедами". Он отметил, что тело погибшего ребенка невозможно опознать на месте – оно сгорело.

К сожалению. Установить тело младенца на месте невозможно. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел,

– сообщил Болвинов.

Дом вместе с жителями сгорел дотла / фото Сергей Болвинов

Он отметил, что на месте работает судебный эксперт – медик. Сейчас все собирают для перевозки в морг на экспертизу. Болвинов сообщил, что вероятно, мать держала детей, обнимая и прижимая к груди.

Что известно об атаке