Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що п'ятеро людей загинули в одному будинку. Кореспондентка 24 Каналу в Харкові Анна Черненко розповіла, що відомо про родину станом на ранок 10 лютого.

Дивіться також Вибухи в Одесі та Харкові: в Україні була повітряна тривога через атаку "Шахедами"

У Харкові загинула сім'я з трьома дітьми

В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому об'єкті – ще двоє загиблих,

– написав Олег Синєгубов.

Кореспондентка 24 Каналу у Харкові розповіла, що у місті частково вигоріла ціла вулиця. Зокрема, 15 будинків згоріли повністю.

П'ятеро загиблих, тобто ціла родина, сховалися в ванній. Це чоловік, жінка і троє дітей,

– розповіла Анна Черненко.

Очевидиця трагедії прийшла на цю вулицю, бо в одному з будинків жили батьки її чоловіка. Наталія розповіла про сім'ю з дітьми, яку вона добре знала.

"Тут жила жінка зі сином, невісткою, трьома маленькими дітьми. Я взагалі… Я… Ми їх добре знали", – розповіла жінка.

За словами Наталі, сім'я була місцевою. Діти були орієнтовно 8 та 5 років, найменшому малюку було 7 місяців.

Наталія розповіла про загиблу родину: дивіться відео Анни Черненко

Що каже про загибель родини влада та поліція

Глава Харківської ОВА заявив, що дітям 4 та 7 років й 7 місяців.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей: семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики,

– підтвердив Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що чоловіка знайшли в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Рятувальники шукають тіло наймолодшого хлопчика.

Начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що за словами свідків, по звуку атакували "Шахеди".

"Для нас це важливо, тому, що наша справа – зібрати всі дані, зробити всі експертизи, щоб юридично можна було довести – Росія навмисно б'є по цивільних об'єктах. З юридичного погляду – це порушення законів та звичаїв війни й за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи", – пояснив Болвінов.

В іншому будинку загинула літня пара

На жаль, в іншому будинку загинула літня пара – 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Це свекор та свекруха Наталі. Жінка також пояснила, що свекор був паралізований, а свекруха мала інвалідність. Вони не встигли вийти з палаючого будинку.

Наталія розповіла про свекра та свекруху: дивіться відео Анни Черненко

Трагічна ніч у Харкові

Росія атакувала Немишлянський район Харкова пізно ввечері 9 лютого. Вороги влучили в заправку. Через витік пального спалахнули будинки на вулиці.

Вигоріли вщент 15 будинків. Працівники ДСНС врятували орієнтовно понад 50 людей. Внаслідок трагедії троє поранених:

дві жінки 61 та 39 років,

45-річний чоловік.

У чоловіка опіки 1 – 2 ступеня, 61-річна жінка надихалась чадним газом.

Станом на 9:22 10 лютого рятувальники продовжували тушити пожежу.