У вогні опинились щонайменше 15 будинків. Вони вигоріли повністю. На жаль, є жертви та поранені.

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Що розповіли очевидці про трагічну пожежу в Харкові

Одним з будинків, який згорів, виявився дім свекра та свекрухи жительки Харкова Наталії. Жінка розповіла, як розгортались події.

Свекруха зателефонувала чоловіку та сказала, що був вибух на її вулиці. Горіло, заграва сильна. Казала, що такого не було ніколи. А потім вона перетелефонувала за 15 хвилин і сказала, що вже будинок почав палати. Вона кричала й це останнє, що ми чули. Доля рідних невідома, вони удвох були у цьому будинку,

– розповіла Наталія.

Станом на 2:01 10 лютого з-під завалів дістали тіло загиблої людини, двоє поранених.

Ще один свідок пожежі розповів, як розгортались трагічні події ввечері 9 лютого.

"Вибухнуло все, і потекло. Палаюча ріка. Дизельне пальне, я весь в солярі. Воно підпалювало будинки. Допомагали, гасили руками, снігом, як могли", – розповів Андрій Кругло.

Трагічна пожежа у Харкові / Фото Суспільне

Чим та звідки били вороги

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що, за попередніми даними, російські військові атакували Харків з території Білгородської області. Вороги запустили безпілотники типу Shahed.

Три безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Немишлянському району Харкова. Він був зруйнований. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. Зруйновані понад 15 житлових будинків... На цьому критичному об'єкті була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі,

– заявив Фільчаков.

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