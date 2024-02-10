В огне оказались по меньшей мере 15 домов. Они выгорели полностью. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Смотрите также Атака Харькова "Шахедами": один человек погиб, еще один получил серьезные ожоги

Что рассказали очевидцы о трагическом пожаре в Харькове

Одним из домов, который сгорел, оказался дом свекра и свекрови жительницы Харькова Натальи. Женщина рассказала, как разворачивались события.

Свекровь позвонила мужу и сказала, что был взрыв на ее улице. Горело, зарево сильное. Говорила, что такого не было никогда. А потом она перезвонила через 15 минут и сказала, что уже дом начал пылать. Она кричала и это последнее, что мы слышали. Судьба родных неизвестна, они вдвоем были в этом доме,

– рассказала Наталья.

По состоянию на 2:01 10 февраля из-под завалов достали тело погибшего человека, двое раненых.

Еще один свидетель пожара рассказал, как разворачивались трагические события вечером 9 февраля.

"Взорвалось все, и потекло. Горящая река. Дизельное топливо, я весь в соляре. Оно поджигало дома. Помогали, тушили руками, снегом, как могли", – рассказал Андрей Кругло.

Трагический пожар в Харькове / Фото Суспильне

Чем и откуда били враги

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что, по предварительным данным, российские военные атаковали Харьков с территории Белгородской области. Враги запустили беспилотники типа Shahed.

Три беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова. Он был разрушен. В результате этого возник масштабный пожар. Разрушены более 15 жилых домов... На этом критическом объекте было большое количество топлива, поэтому такие ужасные последствия пожара,

– заявил Фильчаков.

Ужасный пожар в Харькове: смотрите видео

Вечерняя атака по Харькову: основное