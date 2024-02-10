Подробнее о ситуации в Харькове сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. Он ближе к 2 ночи 10 февраля сообщил о жертве атаки “Шахедами” по областному центру.
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Что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки
Обнаружено тело одного погибшего человека,
– написал он в 02:01.
Перед этим, в 01:35 Фильчаков отмечал, что в результате атаки "Шахедами" удалось спасти 4 человека, еще 50 эвакуированы.
Он отметил, что ранения получил один человек. У него 40% ожогов, и он в больнице.
Все еще продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому, количество пострадавших может увеличиваться.
Россияне ударили по Харькову "Шахедами": что известно
Около 23:00 городской голова Игорь Терехов рассказал первые детали атаки "Шахедами". Он отметил, что в городе прогремела серия взрывов.
Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Под ударом гражданская инфраструктура,
– отметил Терехов.
- Уже в 23:08 глава ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне били "Шахедами" как по Харькову, так и по Большому Бурлуку.
- В Харькове зафиксировали попадание в Немышлянском районе. Вследствие этого повреждения получила гражданская инфраструктура.
- А вот в Великом Бурлуке также враг попал в гражданский объект. Как отметил Синегубов, говорится о кафе.
- Виктор Терещенко, начальник Великобурлукской поселковой военной администрации отметил, что повреждения получили больница и ресторан в Великом Бурлуке.
- Корреспондент Суспильного после полуночи 10 февраля сообщил, что по меньшей мере семь частных домов, хозяйственных построек и гаражей горят на одной из улиц в Немышлянском районе.
- Позже Терехов сообщил, что оккупанты попали в заправку в Немышлянском районе. Произошел вылив топлива, из-за чего оно растеклось по улице с частными домами. Последние вспыхнули.
- Городской голова отмечал, что полностью сгорели 14 домов. Эвакуировали 50 человек. Еще четырех эвакуировали из пожара, среди них – двое детей.
- Фильчаков отметил, что три "Шахеды" попали по Немышлянскому району. Вследствие этого разрушен объект критической инфраструктуры. Подозреваем, что имеется в виду автозаправочная станция.