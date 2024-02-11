В Харькове объявили День траура. Глава ОВА обнародовал имена и возраст жертв российской атаки.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о жертвах российского удара

Олег Синегубов сообщил, что оккупанты жестоко унесли жизни семерых человек. Две семьи, трое мальчиков. В частности:

Путятина Ольга. 35 лет.

Путятин Григорий. 38 лет.

Путятин Алексей. 7 лет.

Путятин Михаил. 4 года.

Путятин Павел. 10 месяцев.

Манойло Светлана. 65 лет.

Манойло Анатолий. 66 лет.

Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим,

– подчеркнул Олег Синегубов.

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Россияне убили целую семью прокурора Ольги Путятиной

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате циничной атаки страны-террориста по Харькову погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей.

Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома,

– рассказали в прокуратуре.

Добавили, что Ольге было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012-го. Находилась в декретном отпуске.

Заметим, что в Харькове 11 февраля объявили Днем траура по погибшим от российских атак. В городе приспустят государственные флаги, а в заведениях запрещено звучание развлекательной музыки.